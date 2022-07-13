Москва, , 06:24 — REGNUM Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов покинет свой пост в ближайшее время. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением вопроса, а также на источник в ОПК, федерального чиновника и экс-чиновника правительства.

Юрий Борисов Government.ru

«Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве направления «космос» и «оборонная промышленность», уйдет со своего поста в ближайшее время», — говорится в сообщении.

По словам собеседников издания, вице-премьер может занять должность главы «Роскосмоса», которую сейчас занимает Дмитрий Рогозин: «Эту информацию также подтвердил экс-чиновник правительства. Источник РБК из сферы ОПК сказал, что не знает, на какую конкретно должность рассматривается Борисов, но слышал, что это может быть «крупный промышленный актив».