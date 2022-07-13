Южно-Сахалинск, 13 июля, 2022, 05:49 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске в историческом парке «Россия — моя история» торжественно с хлебом и солью встретили росгвардейцев, которые вернулись со спецоперации в защиту Донбасса, об этом 13 июля в своём телеграм-канале сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

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«Мы гордимся нашими земляками, которые героически отправились выполнять свой воинский долг. За Родину, за великую Россию, за свои семьи и за всех людей, которые хотят говорить на русском языке», — сказал глава островного региона.

Бойцы Росгвардии были награждены благодарностями губернатора Сахалина, благодарственными письмами администрации Южно-Сахалинска, а также ведомственными наградами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском 13 июля торжественно встретили сотрудников Росгвардии по Камчатке, которые вернулись домой после выполнения боевых задач в специальной операции в защиту Донбасса.