Петропавловск-Камчатский, 13 июля, 2022, 05:23 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском 13 июля торжественно встретили сотрудников Росгвардии по Камчатке, которые вернулись домой после выполнения боевых задач в специальной операции в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Уважаемые товарищи! Искренне поздравляю вас с этим радостным днём — с возвращением домой, с возвращением на камчатскую землю и успешным выполнением всех поставленных боевых задач. Тот факт, что отряд вернулся в полном составе и все задачи выполнены в срок, в полном объёме, — ещё одно подтверждение вашего высокого профессионализма и навыков, которые вы продемонстрировали в сложнейших ситуациях. Вы — настоящие герои Камчатки, и мы вами гордимся!» — сказал губернатор региона Владимир Солодов.

Также бойцов поздравил с возвращением домой руководитель регионального управления Росгвардии полковник полиции Алексей Кравченко.

Вернувшиеся со спецоперации были награждены почетными грамотами губернатора и Законодательного собрания Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области формируют три спецподразделения из людей, выбравших службу по контракту.