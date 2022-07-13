Тюмень, , 04:55 — REGNUM В Тюменской области формируют три спецподразделения из людей, выбравших службу по контракту. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Военный военный комиссар Тюменской области полковник Алексей Куличков сообщил о формировании инженерного батальона «Тобол», подразделения снайперов «Тайга» и дивизиона «Сибирь».

Контрактники будут получать денежное довольствие — от 200 тыс. рублей, суточные (за каждый день наступления) — 8 тыс. рублей, премии за выполнение боевых задач — 300 тыс. рублей, а также другие выплаты и льготы.

Подать заявление на прохождение службы по контракту можно в военный комиссариат Тюменской области.

Как ранее сообщало РЕ, в Тюменской области установлена единоразовая выплата при заключении контракта на военную службу в размере 100 тысяч рублей.

https://regnum.ru/news/polit/3641047.html

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