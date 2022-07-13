Пловдив, Болгария, 13 июля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Тодор Неделев, болгарский футболист, попавший в ДТП на территории Грузии, вновь вышел на футбольное поле, сообщает 12 июля Первый канал грузинского телевидения.

Litexfan Тодор Неделев

Сотни болельщиков пловдивского «Ботева» на стадионе аплодировали Неделеву в последней контрольной встрече перед стартом нового сезона.

Лидер сборной Болгарии и «Ботева» продолжает реабилитацию после автомобильной аварии в Грузии. Опытный полузащитник не будет играть в ближайшие месяцы, потому что ему нужно время, чтобы вернуться на поле после операции на черепе.

Напомним, что 29-летний Неделев 11 июня получил черепно-мозговую травму, когда автобус с болгарскими футболистами попал в аварию в Тбилиси.