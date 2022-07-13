Дублин, 13 июля, 2022, 03:59 — ИА Регнум. Оборонный бюджет Ирландии увеличится к 2028 году до €1,5 млрд, передает телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» со ссылкой на ирландского министра обороны Саймона Ковни.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирландия

Текущие военные расходы страны составляют €1,1 млрд. Ковни назвал это решение самым важным событием в истории ирландских вооруженных сил. Его заявление было сделано на фоне споров о военном нейтралитете Ирландии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Саймон Ковни заявил, что Ирландия с большой долей вероятности может принять участие в создании Сил быстрого реагирования ЕС.