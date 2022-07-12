Лугано, Швейцария, 13 июля, 2022, 02:59 — ИА Регнум. 12 июля миланский «Интер» в рамках товарищеской встречи разгромил футбольный клуб «Лугано». Основное время встречи, проходившей в «Лугано» на стадионе «Корнаредо», завершилось со счетом 4:1.

Acmilan.com Футболисты «Интера»

Забитыми мячами в составе «нерадзурри» отметились Данило Д’Амброзио (3’ Кристьян Асллани), Лаутаро Мартинес (16’, 73’ Хоакин Корреа) и Хоакин Корреа (61’ Маттео Дармиан). Единственный гол хозяев на 82-й минуте встречи забил Алессандро Касьято.

Стартовые составы команд:

«Лугано»: Амир Саипи, Рето Циглер, Адриан Дуррер, Мильтон Валенсуэла, Фабио Дапрелья, Марен Хайле-Селасси, Хонатан Саббатини, Осман Думбия, Борис Бабич, Брайан Де Жезус, Жан Целар.

«Интер»: Самир Ханданович, Данило Д’Амброзио, Маттео Дармиан, Алессандро Фонтанароса, Робин Госенс, Рауль Белланова, Кристьян Асллани, Генрих Мхитарян, Люсьен Агуме, Лаутаро Мартинес, Ромелу Лукаку.