Вашингтон, , 02:13 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел встречу в Вашингтоне с американским лидером Джо Байденом и представил ему план борьбы с кризисом в США через сотрудничество обеих стран. Об этом мексиканский глава сообщил 12 июля на пресс-конференции.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Agencia de Noticias ANDES

Документ включает шаги в топливно-энергетическом секторе, а также меры в сферах торговли и миграции. Обрадор предлагает разрешить американцам, которые живут возле южной границы, заправлять свои автомобили в Мексике по сниженным ценам.

Кроме того, мексиканский лидер рассказал, что его страна может передать в распоряжение властей США более тысячи километров приграничных газопроводов, что позволит перекачивать голубое топливо из Техаса в Нью-Мексико, Аризону и Калифорнию.

Президент Мексики также считает, что обе страны должны отменить все действующие пошлины при торговле «продуктами питания и другими товарами». Наконец, Обрадор призывает США упорядочить миграционные потоки и ввести рабочие визы для специалистов из Мексики и Центральной Америки, чтобы избежать «нехватки рабочих рук».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля Джо Байден в ходе переговоров с Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором заявил, что миграционный кризис является для США и Мексики общей проблемой.

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