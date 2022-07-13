Анга-Роа, Чили, , 01:28 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,6 было зарегистрировано в Тихом океане у побережья острова Пасхи, сообщил на своем сайте Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Остров Пасхи David Berkowitz

Оно произошло в 699 км к северо-западу от острова. Очаг подземных толчков находился на глубине 33 км. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Чили (ONEMI) объявило, что землетрясение не привело к угрозе цунами для чилийского побережья.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в 130 км к западу от города Кастро в Чили было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.

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