Вашингтон, 13 июля, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Прогноз по росту ВВП США на 2022 год был ухудшен Международным валютным фондом (МВФ) с 3,7% до 2,3%, сообщается на сайте организации.

Цитата из к/ф «Назад в будущее 3». реж Роберт Земекис. 1990. США Летит в пропасть

Кроме того, был снижен соответствующий сценарий на 2023 год — с 2,3 до 1%. В МВФ отмечают, что ситуация, при которой США удастся избежать рецессии, становится все менее реалистичной.

Кроме того, в докладе фонда подчеркивается, что обстановка вокруг Украины, а также последствия пандемии и сбой в цепочке поставок создают дополнительные проблемы для государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля глава Белого дома Джо Байден обратился к согражданам по случаю Дня независимости США и заявил, что лучшие дни их страны «еще впереди».