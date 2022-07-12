Женева, Швейцария, 12 июля, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса в мире ещё далека от завершения, заявил на пресс-конференции 12 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Тедрос Аданом Гебрейесус

В организации рекомендовали странам Европы предоставить вторую бустерную дозу вакцины от COVID-19 пожилым людям, лицам с ослабленным иммунитетом, беременным женщинам, а также сотрудникам медицинских учреждений.

Отметим, что в последнее время возобновился рост заболеваемости COVID-19. Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за последнюю неделю составляют Франция, Италия, США, Германия, Бразилия, Япония, Австралия, Китай, Испания и Южная Корея.