Белград, 13 июля, 2022, 00:06 — ИА Регнум. После того как президент Сербии Александр Вучич 14 июля начнет консультации с представителями политических партий, занявших места в новом парламенте, процесс формирования правительства Сербии ускорится. Такое мнение высказал 12 июля в интервью агентству «Танюг» директор Центра по вопросам организации свободных выборов и демократии Боян Клачар.

ИА REGNUM Здание парламента Сербии

Клачар ожидает, что новый состав парламента будет сформирован до конца июля. По его словам, «в будущем парламенте будет динамично, будут слышны противоположные политические мнения».

Напомним, что парламентские выборы в Сербии прошли 3 апреля. Тем не менее официальное провозглашение результатов выборов откладывалось из-за того, что на одном из участков — в населенном пункте Велики Трновац, выборы повторялись пять раз.