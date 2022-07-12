Москва, 12 июля, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Туркестан — новая арена борьбы с англосаксами. Такое мнение ИА REGNUM 12 июля высказал доктор исторических наук, директор Агентства этнонациональных стратегий (АЭНС) Александр Кобринский.

Bakhadirkaramatdinov Нукус. Каракалпакия

«Ещё одна опасность. При поддержке внешних сил беспорядки и протест вполне могут перекинуться на территорию соседнего государства — Казахстан, где внутренняя ситуация, несмотря на заметное улучшение, далека от идеальной. На западе Казахстана (и не только там) работают граждане Узбекистана, выходцы из Каракалпакии и этнически близкие казахам. Запад Казахстана — это основа нефтеносного сектора экономики страны», — заявил эксперт.

В раскачивании ситуации в среднеазиатских республиках и организации в них хаоса слишком сильно заинтересованы давние противники России, отметил Кобринский.

Сама же Россия уже пожинает плоды своего недостаточного внимания к этому региону и, если ситуация не будет исправлена, столкнётся с ещё большими здесь проблемами, уверен политолог.

«Полагаю, что после неизбежного краха западного проекта «Украина» и сокрушительного поражения англосаксов борьба за мировое господство будет перенесена ими в Среднюю Азию. Мои прогнозы для этого региона (Средняя Азия) в данную минуту негативные», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее на территории Республики Каракалпакстан в Узбекистане вспыхнули беспорядки, погибли люди.