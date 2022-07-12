Москва, , 22:08 — REGNUM Вероятнее всего, поставки газа из России в Европейский союз (ЕС) не будут перекрыты. Такой прогноз в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 12 июля сделал экономист Василий Колташов.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

В то же время эксперт признал, что у Евросоюза есть все основания опасаться, что из-за его собственных санкций Россия не сможет поставлять «голубое топливо».

«Вероятнее всего, газ в Европу поступать будет. Но Евросоюз не сможет наполнить хранилища до нужного объема. Это приведет к тому, что в санкции в отношении России не будут включать газ», — сказал Колташов.

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