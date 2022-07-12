Барселона, Испания, , 19:32 — REGNUM Испанский «Эспаньол» 12 июля объявил о трансфере 27-летнего нидерландского атакующего полузащитника «Краснодара» Тонни Вилены. Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

ФК «Эспаньол» Rcdespanyol.com

Соглашение Вилены с испанским клубом рассчитано на три года до конца сезона 2024/25. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

В прошедшем сезон Тонни Вилена, выступая за «Эспаньол» на правах аренды, принял участие в семнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

За «Краснодар» нидерландец выступал с 1 июля 2019 года после перехода из «Фейеноорда» за 9 миллионов евро.