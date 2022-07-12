Рига, 12 июля, 2022, 19:15 — ИА Регнум.

ИА REGNUM Георгиевская лента

Вечером 9 июля 2022 года в полицию Латвии поступил звонок о «мужчине с символикой тоталитарного режима», который выгуливает собаку по столичному микрорайону Зиепниеккалнс. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv

По указанному адресу был отправлен патруль Земгальского управления Рижской муниципальной полиции, который задержал 52-летнего мужчину. На голове у того была ушанка с серпом и молотом и пятиконечной звездой, а на груди была приколота георгиевская лента.

В разговоре с полицией мужчина заявил, что он «за Путина и поддерживает Россию». Полицейские объяснили мужчине характер нарушения и попросили убрать символы, «прославляющие российскую агрессию», но мужчина неоднократно отказывался это делать.

Сотрудники полиции возбудили дело об административном правонарушении по факту допущенного правонарушения и наложили на мужчину штраф в размере 250 евро.

Согласно недавно принятому в Латвии закону, за использование символики «тоталитарного режима» в общественном месте физическому лицу грозит предупреждение или штраф в размере до 350 евро. Под «тоталитарными режимами» закон понимает СССР и нацистской Германии, запрещая символику, гимны, гербы, военную и служебную форменную одежду и любые опознавательные знаки форменной одежды.