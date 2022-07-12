Москва, 12 июля, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Спортсмены из Киргизии выступили на конноспортивных состязаниях «Maxima Masters» в российской столице и смогли завоевать сразу 12 наград, передают киргизские СМИ.

Пресс-служба правительства Тульской области Конкур

По итогам международного турнира по конкуру Ринат Галимов стал обладателем одной золотой, двух серебряных и двух бронзовых медалей.

Камиль Сабитов пополнил свою копилку «золотом», «серебром» и двумя «бронзами».

Андрей Тряпицин завоевал одну золотую и две серебряных медали.