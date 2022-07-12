Москва, 12 июля, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Важно, чтобы, несмотря на санкции, от которых также пострадали и российские сельхозпроизводители, набранные темпы развития агропрома не снижались. Об этом 12 июля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по сельскому хозяйству.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Важная задача — максимального развития собственного производства, начиная от семян, ветеринарных препаратов, племенного материала, до сельхозмашин или оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности», — заявил Мишустин.

Первых результатов такой работы, по предварительным оценкам, можно ожидать уже через 2,5 года, в том числе по обеспечению российской и белорусской сельхозтехникой, а также отечественными семенами», — подчеркнул он.

Для помощи аграриям в успешном проведении посевной правительством уже дополнительно предусмотрено около 200 млрд рублей на льготное кредитование, напомнил он.