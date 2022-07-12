Таллин, 12 июля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Общее количество безработных в Эстонии выросло примерно на 200 человек, достигнув общего показателя в 7,2%. По данным Кассы по безработице, на 10 июля 2022 года на учете в кассе стояли 46 575 человек.

Picserver.org Безработица

По уездам самым высоким показательн остается в Ида-Вирумаа (северо-восток страны) — 10,7%. Самый низкий уровень безработицы по-прежнему на острове Хийумаа — 3,1%.

В Харьюмаа (Таллин и пригороды) уровень безработицы по положению на начало июля 2022 года был равен 6,9%. Без работы в столичном регионе оставались 22 203 человека, в том числе 16 520 — в Таллине.

В Тарту были зарегистрированы 2 898 безработных, во всем Тартумаа — 4 653. В Ида-Вирумаа на учете в Кассе по безработице стояли 6 360 человек, из них 2 827 в Нарве.

Подчеркивается, что на показатели безработицы влияют прибывающие в страну беженцы с Украины. Так, из них в качестве безработных зарегистрировались 4 723 человека, в том числе 277 — за неделю с 4 по 10 июля. Доля украинских беженцев в общем числе безработных составляет 10,1%.

При этом 3 169 беженцев сумели найти в Эстонии работу.