Санкт-Петербург, , 18:18 — REGNUM В результате непогоды с сильным ветром в Санкт-Петербурге пополам сложились два металлических флагштока у гипермаркета «Ашан». Об этом 12 июля сообщили очевидцы, опубликовав фото в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Сильный ветер погнул флагшток Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Один флагшток с вымпелом торговой сети на парковке возле торгового-развлекательного комплекса «Парк Хаус» сломался пополам. Судя по фото, столб упал на крышу легкового автомобиля. Недалеко от него виден ещё один сломанный порывами ветра флагшток.

Удар стихии на себя принял и «Лахта Центр». В небоскрёб второй раз за последние сутки попала молния. Этим моментом на фото поделились в Telegram-канале «Астро Фото Болото».

А в Ленинградской области движение на дороге от Толмачёво до Осьмино (Лужский район) затруднило упавшее дерево. К месту подъехали специалисты и, вооружившись топором, стали работать над тем, чтобы быстрее освободить проезжую часть.

Напомним, что гроза также частично обездвижила городской общественный электрический транспорт. Троллейбусы и трамваи встали на севере Петербурга.

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