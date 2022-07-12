Москва, 12 июля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Профильный комитет Госдумы соберется 14 июля для обсуждения кандидатурыДениса Мантурова на должность вице-премьера РФ. Об этом корреспондентуИА REGNUM12 июля сообщил глава комитета Госдумы по промышленности и торговлеВладимир Гутенёв («Единая Россия»).

Владимир Гутенев

Ранее сообщалось, что глава правительства РФМихаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова для утверждения на должность заместителя председателя правительства РФ.

«Я предварительно уведомляю членов комитета об очном заседании в четверг утром. Более точное время мы определим позже, поскольку многие депутаты находятся в регионах. Должен сказать, как сам принимающий участие в стратегической сессии, где сегодня выступал Денис Валентинович, намечена очень масштабная программа осуществления мер поддержки реальному сектору и масштабы этих задач предполагают гораздо большие полномочия, чем были у Дениса Валентиновича до настоящего времени», — сказал депутат.

По его словам Гутенева, сам он однозначно будет выступать за поддержку кандидатуры Мантурова.