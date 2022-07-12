Тбилиси, 12 июля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что интриги оппозиции, пытающейся устроить в стране смуту и втянуть её во внешнюю войну, обречены на неудачу, сообщает 12 июля грузинский телеканал «Имеди».

President.gov.ua Ираклий Гарибашвили

Гарибашвили подчеркнул, что это во многом является персональной заслугой бывшего премьер-министра и создателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

«За последние 30 лет общество накопило большой опыт. Сегодня люди выбирают между чёрным и белым, между правилами игры «Единого национального движения» и правилами игры, оставленными Бидзиной Иванишвили, между теми, кто хочет войны, кто хочет мира для Грузии, кто хочет беспорядков, а кто хочет стабильности, кто хочет регресса, а кто хочет прогресса и развития страны. Именно поэтому, несмотря на многочисленные нападки на правительство, нашим политическим оппонентам не удалось ввести людей в заблуждение и заручиться общественной поддержкой», — сказал Гарибашвили.

Глава правительства отметил, что правила игры, оставленные Иванишвили, и опыт общества — это два фактора, которые не оставляют политическим оппонентам никаких шансов на успех.

«В таких условиях я бы посоветовал «Единому национальному движению» и его внутренним и внешним партнерам привыкнуть к существующей ситуации — миру, стабильности и двузначному экономическому росту. Они должны понимать, что, как бы сильно они ни хотели, они больше не будут втягивать Грузию в войну. Они должны понимать, что когда у вас нет хода, лучше сменить стратегию и остановиться, чтобы выйти из игры ради новой партии», — заявил Гарибашвили.