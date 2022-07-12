Бухарест, 12 июля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Правительство Румынии приняло постановление об увеличении заработной платы пелагогов средних школ и ПТУ страны. Об этом 12 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, с 1 сентября текущего года содержание педагогов повысится на 43%.

«Это позволит нашим преподавателям занять достойное место в среде представителей элиты творческой интеллигенции», — заявил министр образования Румынии Сорин Кымпяну.

Предполагается, что средняя заработная плата педагога в Румынии после повышения будет составят 9500 леев (около $2 тысячи).