Бриндизи, Италия, , 16:16 — REGNUM Прокуратура итальянского города Бриндизи потребовала вернуть американского режиссёра Пола Хаггиса под арест. Об этом 12 июля пишет Variety.

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По данным издания, сторона обвинения и адвокаты предполагаемой жертвы подали апелляцию на решение об освобождении Хаггиса из-под ареста, принятое на прошлой неделе судьей после досудебного слушания. Следующим этапом судебного процесса будет рассмотрение дела другим судьёй в городе Лечче, которое состоится «через несколько недель».

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2022 Пола Хаггиса задержали в Италии, где он находился на фестивале, по подозрению в изнасиловании. По версии следствия, режиссёр «Малышки на миллион» якобы принудил женщину к сексуальным отношениям, после чего оставил ту в аэропорту Бриндизи.

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