Москва, , 15:50 — REGNUM Американский сервис для организации видеоконференций Zoom оштрафован мировым судьёй судебного участка Таганского района Москвы на 1 млн рублей за отказ локализовать персональные данные жителей России. Об этом 12 июля сообщает РИА Новости.

Zoom Marco Verch Professional Photographer and Speaker

«Zoom Video Communications, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа 1 миллион рублей», — зачитал судебное решение судья Тимур Вахрамеев.

При этом американская компания в первый раз получила в России штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания Apple была оштрафована на 2 млн рублей мировым судьёй судебного участка Таганского района Москвы за свой отказ локализовать данные жителей России.