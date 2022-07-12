Ростов-на-Дону, 12 июля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону специалисты обнаружили опасные выбросы химикатов с предприятия, занимающегося производством ковров. В пробах воздуха выявили высокотоксичный этилбензол, количество которого вдвое превышает норму.

Иван Шилов ИА REGNUM Выбросы

Лабораторные исследования провели специалисты донского управления Роспотребнадзора, пишет телеграм-канал Don Mash. Опасное вещество, обнаруженное в пробах воздуха, используется для производства полимерной нити. Стоит отметить, что цех по производству полипропиленовых нитей на фабрике «Меринос» был временно закрыт из-за вредных выбросов осенью 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что жители Ростова-на-Дону, чьи дома расположены неподалёку от завода по производству ковров, давно начали испытывать проблемы со здоровьем. Об этом они неоднократно заявляли в своих видеообращениях.

Ещё в 2018 году природоохранная прокуратура после проверки внесла руководителю ЗАО «Меринос» представление. Выяснилось, что предприятие незаконно эксплуатирует 24 стационарных источника выбросов вредных веществ (оксид азота, уксусная кислота, пыль полипропиленовой нити и другие) в атмосферу. При этом разрешения на выброс вредных веществ у фабрики нет.