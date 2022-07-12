Эр-Рияд, 12 июля 2022, 15:11 — REGNUM Губернатор саудовской провинции Мекка аль-Мукаррама и председатель Центрального комитета по организации хаджа, принц Халид аль-Фейсал подвёл итоги хаджа 2022 года. Об это 12 июля сообщает официальное информационное агентство SPA со ссылкой на заявление принца.
По его словам, хадж обошёлся без чрезвычайных происшествий и эпидемиологических угроз.
«Я счастлив объявить об успехе планов хаджа на этот год. Более миллиона паломников совершили обход Большой мечети в Мекке Аль-Мукаррама впервые после пандемии коронавируса, поскольку в последние два года в хадже могло принять ограниченное число жителей Саудовской Аравии», — заявил принц Халид аль-Фейсал.