Эр-Рияд, , 15:11 — REGNUM Губернатор саудовской провинции Мекка аль-Мукаррама и председатель Центрального комитета по организации хаджа, принц Халид аль-Фейсал подвёл итоги хаджа 2022 года. Об это 12 июля сообщает официальное информационное агентство SPA со ссылкой на заявление принца.

Хадж Ali Mansuri

По его словам, хадж обошёлся без чрезвычайных происшествий и эпидемиологических угроз.

«Я счастлив объявить об успехе планов хаджа на этот год. Более миллиона паломников совершили обход Большой мечети в Мекке Аль-Мукаррама впервые после пандемии коронавируса, поскольку в последние два года в хадже могло принять ограниченное число жителей Саудовской Аравии», — заявил принц Халид аль-Фейсал.