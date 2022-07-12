Москва, 12 июля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Борьбу с борщевиком Сосновского объявили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди».

Борщевик Сосновского

«Решение любой проблемы начинается с её признания. Для начала нужно отделить борщевик Сосновского от ромашек и одуванчиков и признать его карантинным видом. Мой коллега по фракции Георгий Арапов уже обратился к министру природных ресурсов с таким предложением», — рассказал депутат Госдумы Владислав Даванков в телеграм-канале.

Парламентарий также сообщил о разработке регионального индекса борщевика, чтобы понять, где вопрос стоит острее всего.

«Публикации в соцсетях и жалобы в органы власти, обращения в больницы с ожогами — удельно, на число жителей и площадь региона. В ближайшее время мы опубликуем первый индекс борщевика и представим методологию исследования», — пообещал депутат.

Во фракции предложили решить вопрос комплексно, а не одними штрафами.

«С 2018 года власти Подмосковья платят физическим и юридическим лицам за уничтожение борщевика — от 18 тыс. рублей за гектар. В остальных регионах только штрафуют. Мы предлагаем перенять опыт Московской области и выделять деньги тем, кто борется с опасным сорняком», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») обратилась с письмом к замглавы правительства РФ Виктории Абрамченко, где просит предпринять дополнительные меры по борьбе с борщевиком.

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Также она просит Абрамченко поручить Министерству сельского хозяйства провести анализ территорий и площадей распространения борщевика и разработать федеральную программу по борьбе с борщевиком.