Москва, 12 июля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Локализованным в России производителям крупной бытовой техники понадобится время для решения проблем с дефицитом комплектующих и поиска обходных путей для их альтернативного ввоза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил доцент департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» финансового университета при правительстве РФ Павел Трифонов. Так он прокомментировал возможные последствия ухода из РФ компании Electrolux.

Pozis.ru Холодильник

«Во-первых, предложение продукции в сегментах «средний» и «средний+» будет ограничено имеющимися запасами, частично заполняемыми благодаря схемам «параллельного импорта». В сегменте «премиум» уже образовался вакуум, и найти альтернативу ранее представленным в сегменте продуктам будет достаточно трудно в ближайшей перспективе. Минпромторг разрешил ввозить в Россию некоторые товары в обход санкций, в их числе была продукция Electrolux, — сказал Трифонов. — Во-вторых, ассортимент ряда розничных сетей будет постепенно наполняться новыми и знакомыми определенной части потребителей турецкими (Grundig, Beko), китайскими и российскими брендами (Sсhaub Lorenz и Korting), а также собственными торговыми марками (СТМ)».

По его словам, локализованным в России производителям бытовой техники понадобится время для решения проблем с дефицитом комплектующих и поиска обходных путей для их альтернативного ввоза.

«У российских производителей бытовой техники появляется шанс занять освободившиеся рыночные ниши в случае решения вопросов с альтернативными комплектующими», — сказал Трифонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трифонов рассказал, как в РФ могут вырасти цены на бытовую технику.