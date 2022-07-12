Лондон, 12 июля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс объявил, что выходит из гонки за лидерство в партии тори, и поддержал кандидатуру бывшего министра финансов Риши Сунака на пост премьер-министра, освободившийся после Бориса Джонсона, сообщает 12 июля Telegraph.

Ministry of Housing, Communities & Local Government Риши Сунак

«Огромная благодарность моей команде за помощь в подготовке моей заявки на лидерство буквально в мгновение ока! — написал Шэппс в соцсети. — Из множества блестящих кандидатов, с которыми я переговорил, Риши Сунак, по моему мнению, обладает достаточной компетентностью и опытом, чтобы возглавить эту страну».

Шэппс сделал это объявление незадолго до того, как Сунак официально объявил о начале своей кампании на мероприятии в центре Лондона, и уже после того, как министр культуры Надин Доррис и младший министр по возможностям Brexit Джейкоб Рис-Могг объявили, что поддерживают министра иностранных дел Лиз Трасс в борьбе за лидерство.