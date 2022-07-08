Якутск, , 05:50 — REGNUM Туризм в Якутии восстанавливается до показателей, которые были до пандемии COVID-19. За первые три месяца 2022 года в регион приехали порядка 40 тыс. человек — на 12 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе правительства региона.

Тур «Затерянный мир», Якутия Турфирма «НордСтрим», фотограф Михаил Местников

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«Только за январь–март поток туристов увеличился на 43%. За первый квартал туристические маршруты Якутии посетили 40,4 тыс. человек, в прошлом году за это время туристов было 28,2 тыс. человек», — пояснил министр предпринимательства, торговли и туризма республики Тимур Ханды.

По его данным, в 2019 году Якутию посетили более 200 тыс. туристов, в 2020 — 114,5 тыс, в 2021 — 190,5 тыс. Власти республики делают вывод, что спрос на посещение республики возвращается к допандемийному уровню.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в санкциях видят огромные возможности для развития внутреннего туризма. В республике много мест для отдыха, куда могут отправиться как якутяне, так и жители других регионов страны. В регионе работают 23 туроператора.