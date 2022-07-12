Вашингтон, 12 июля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Бывший ведущий телеканала CNN Крис Куомо, брат экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, выложил в социальной сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) материалы с Украины, сообщает 12 июля New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«То, что сейчас происходит на Украине, — это плохо, и Америке следует уделять гораздо больше этому внимания», — написал Куомо.

«Я отправился на восточный фронт. Обстрел интенсивный и разрушительный. Почему здесь так мало журналистов?» — спросил он.

Это уже третья серия сообщений Куомо с Украины, который в прошлом году лишился своей должности ведущего CNN из-за скандала с его братом Эндрю Куомо.