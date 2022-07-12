Сеул, , 13:27 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил 12 июля поминальный алтарь бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, установленный в посольстве Японии в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

Сообщается, что южнокорейский лидер отдал дань уважения покойному, а также написал несколько строк в книге соболезнований о том, что будет молиться за бывшего премьер-министра Японии, «посвятившего себя процветанию и развитию Азии».

Юн Сок Ёль также провел краткую встречу с послом Японии в Сеуле Коичи Аибоси. В ходе встречи глава Южной Кореи сообщил, что был «сильно потрясен» известием о смерти Абэ, а также выразил глубочайшие соболезнования семье покойного и японскому народу.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи приняло решение направить делегацию высокого уровня во главе с премьер-министром страны Хан Док Су в Японию.

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