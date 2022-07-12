* ИГ — запрещённая в России организация

Дейр-эз-Зор, Сирия, 12 июля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали блокпост курдского ополчения «Сирийских демократических сил». Об этом 12 июля сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным журналистов, нападение боевиков произошло в ночь на 12 июля в деревне Аз-Зарр на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщается, боевики группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подъехали к блокпосту на мотоцикле с коляской и открыли огонь из пулемёта.

По данным местных источников, в результате нападения погибли двое бойцов курдского ополчения, а двое гражданских лиц получили. В район инцидента стянуты дополнительные силы курдского ополчения, которые ведут поиск нападавших.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.