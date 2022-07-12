Москва, 12 июля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Внеочередное заседание Государственной думы РФ, которое намечено на 15 июля, не стал комментировать 15 июля в беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

«В данном случае мне нечего пока вам сказать. Нечего», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля уточнил, что президент России Владимир Путин не собирается приезжать на внеочередное заседание российской Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что инициатива губернатора Приморья Олега Кожемяко о формировании добровольческого батальона для участия в специальной военной операции на Украине вызвала положительный отклик в Кремле.