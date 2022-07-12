Москва, 12 июля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Американская компания Apple оштрафована на 2 млн рублей мировым судьёй судебного участка Таганского района Москвы за свой отказ локализовать данные жителей России.

Apple

«Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы… Apple признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КОАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей», — огласил судебное решение судья Тимур Вахрамеев, слова которого приводит РИА Новости.

При этом данный штраф стал для компании Apple первым по этой статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Таганский районный суд Москвы признал сервис для проведения онлайн-трансляций Twitch виновным в отказе от локализации данных российских пользователей.