Москва, , 12:50 — REGNUM Два взвода РСЗО «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожены в районе Дзержинска Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 12 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены: два взвода реактивных систем залпового огня «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе Дзержинска», — сообщил Конашенков.

Кроме того, три пункта управления, три склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97-ми районах, а также живая сила и военная техника в 111-ти районах поражено за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.