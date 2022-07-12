* талибы — запрещённая в России организация

Сари-Пуль, Афганистан, 12 июля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Прошло более трёх недель с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с четырёх направлений атаковали уезд Балхаб провинции Сариппуль на севере Афганистана силами нескольких тысяч солдат, сотнями единиц бронетехники и несколькими военными вертолётами.

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По сообщению информационного агентства «Шафакна», в этот период правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешало представителям СМИ посещать регион и освещать события; вдали от глаз СМИ и мирового сообщества происходили ужасающие события.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили местным жителям общаться с представителями прессы, а те, кому удалось спастись, из страха быть убитыми почти не контактируют с журналистами.

По сообщению местных источников, силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сожгли новый рынок уезда Балхаб. На фотографиях, опубликованных с этого рынка, видно, что магазины полностью сгорели, а часть товаров выброшена на улицу. Кроме того, местные источники сообщают, что в уезде талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сожгли несколько жилых домов. Эти дома принадлежали гражданским лицам, не имевшим связи с маулави Мехди Муджахидом.

Разграбление имущества людей

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), помимо поджога нового рынка и ряда жилых домов, также разграбили имущество мирного населения. Местные источники сообщают, что радикалы сначала разграбили товары, а затем подожгли сам рынок.

На фотографиях, опубликованных с этого рынка после пожара, видно, что часть товаров выброшена на улицу, что свидетельствует о том, что магазины были разграблены до пожара, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выбросили товары, которые им не пригодились.

Местные источники также сообщают, что силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разграбили имущество перемещённых лиц Балхаба, в особенности ценные вещи, такие как автомобили и мотоциклы. Кроме того, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отбирали у местных жителей ценные вещи во время повальных обысков, они выбрасывали на улицу муку и пшеницу, чтобы их больше нельзя было использовать.

Согласно международным законам, поджог жилых домов и разграбление имущества населения во время войны является военным преступлением, и виновные в нём должны предстать перед международным судом. Но до сих пор ни одна международная организация не посетила уезд для расследования военных преступлений, и ни одна организация не заявила о своей готовности расследовать эти преступления.

Неспособность международных организаций следить за ходом боёв и действиями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), привела к тому, что группировка совершает бесчисленные преступления против гражданского населения в зоне боевых действий.

Живой щит из гражданских лиц

В первые дни наступления в Балхабе велись ожесточённые бои между людьми маулави Мехди Муджахида и силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Согласно местным источникам, во время этих конфликтов талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали жилые дома в качестве опорных пунктов и ставили их обитателей в качестве живого щита.

Эти источники говорят, что даже сейчас талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют многие дома мирных жителей в качестве своих баз и казарм, боевики группировки пользуются имуществом населения.

В дополнение к тому, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли большое количество мирных жителей в Балхабе, а тысячи мирных жителей бежали из-за страха быть расстрелянными ими, они фактически совершили военные преступления, используя мирных жителей в качестве живого щита, но до сих пор международное сообщество не осудило и не расследовало эти преступления, отмечает издание.

Сейчас война в Балхабе закончилась, но репрессии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против мирного населения продолжаются. Кроме того, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволяют местному населению собирать урожай, и они преднамеренно уничтожают его до уборки, и жители уезда сталкиваются с острой нехваткой продовольствия.