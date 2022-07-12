Москва, 12 июля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снова растет. Об этом свидетельствует опубликованная 12 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 559 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 45 случаев больше аналогичного показателя 11 июля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 514 человек, а днём ранее — у 574 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 002 новых случая заражения коронавирусом.