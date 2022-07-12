Панама, 12 июля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Президент Панамы Лаурентино Кортисо объявил, что цены на топливо для частных автомобилей и 10 видов продуктов питания будут заморожены. Об этом пишет агентство EFE.

Presidencia.gob.pa Лаурентино Кортисо

В своем обращении к нации Кортисо заявил, что с 15 июня цена за галлон бензина (3,78 доллара) будет заморожена на уровне 3,95 доллара для частных автомобилей, как это уже было утверждено для общественного транспорта и некоторых производственных секторов.

При этом такой шаг властей не удовлетворил профсоюзы, которые будут продолжать забастовку учителей и уличные протесты, начавшиеся ранее.