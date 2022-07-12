Мадрид, , 11:56 — REGNUM Бывший лидер Podemos Пабло Иглесиас считает «мафиозный механизм» экономических сил и их представителей в СМИ авторами ложных новостей против его партии. Об этом он заявил агентству EFE.

Пабло Иглесиас Podemos.info

В качестве одного из участников клеветнической кампании Иглесиас назвал журналиста телеканала La Sexta Антонио Гарсия Феррераса.

«Он не должен возвращаться в журналистику», — сказал Иглесиас о Феррерасе.

Он напомнил об опубликованной аудиозаписи, на которых голос, похожий на голос Феррераса, сомневается в достоверности информации о предполагаемых выплатах Пабло Иглесиасу со стороны венесуэльского режима и о предоставлении ему налогового убежища.

Несмотря на это, Феррерас всё равно опубликовал материал об Иглесиасе, отметил политик.