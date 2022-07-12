Стокгольм, , 11:46 — REGNUM Большинство региональных администраций в Швеции вновь ввели требования по обязательному ношению средства защиты полости рта и органов дыхания в медицинских учреждениях. Об этом 12 июля сообщила радиостанция Ekot.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Цель повторного введения масочного режима состоит в том, чтобы обуздать распространение коронавируса, которое резко увеличилось в Швеции за последние четыре недели. Об этом в эфире радио сказал Ханс Бохман, который работает главным инфекционистом в регионе Вестерноррланд.

«Это должно снизить риск передачи инфекции пациентам и получателям медицинской помощи, а также между персоналом», — объяснил Бохман.

По данным радиостанции, которая связалась с представителями всех шведских регионов, 17 из 21 местных администраций сообщили, что они вновь ввели масочный режим.