Москва, 12 июля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Тот факт, что антироссийские санкции прежде всего негативно сказываются на экономике ЕС, очевиден для большинства экспертов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Среди наиболее явных причин рецессии, предсказанной экономике еврозоны, нехватка запасов нефти, природного газа, возникновение энергетического голода промышленности стран ЕС и высокий уровень инфляции, — сказал Максимов. — И руководство ЕС понимает эти угрозы. В частности, об этом говорит вывод турбин производства компании Siemens, находившихся на плановом ремонте в Канаде, из-под санкций и направление их, невзирая на резкий протест ряда европейских политиков, для обеспечения транзита газа по системе «Северный поток — 1».

По его словам, для большинства экспертов и в России, и в странах ЕС очевидно, что антироссийские санкции прежде всего негативно влияют на национальные экономики стран Европы.

«Отказ от санкций неспособен, конечно, полностью обнулить вероятность рецессии, но порядок рисков в этой связи будет существенно снижен. К сожалению, в текущих условиях отказ от санкций может быть рассмотрен лишь гипотетически», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ЕС не сможет форсировать энергетический переход до тех пор, пока не решит свои нынешние экономические проблемы.