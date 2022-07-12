Симферополь, 12 июля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Обстрел Новой Каховки — это месть нацистов за поражения и за то, что жители выбирают Россию. Об этом 12 июля в телеграм-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Kremlin.ru Сергей Аксёнов

Аксёнов отметил, что удар по Новой Каховке является очередным преступлением киевского режима. Глава выразил готовность Крыма оказать всю необходимую помощь.

«Обстрел Новой Каховки — это месть нацистов за свои поражения на фронтах, за то, что жители освобожденных территорий выбирают Россию. Задачи у террористов всех мастей всегда одинаковы: запугать мирное население, не допустить налаживания нормальной жизни. Но ни то, ни другое у них не получится. Нацистская власть никогда не вернется на освобожденные территории, а цели специальной военной операции обязательно будут достигнуты. Это лучшая гарантия безопасности для всех», — написал глава Крыма.

Аксёнов подчеркнул, что Украина совершила множество преступлений против человечности и потому утратила право на собственную государственность.

«Украинская государственность превратилась в идол, которому постоянно приносятся кровавые жертвы. Этот идол должен быть разрушен. Чем скорее Украина в ее нынешнем виде исчезнет с политической карты мира, тем лучше будет и для народов этой страны, которые киевский режим беспощадно бросает в мясорубку войны, и для всего мирового сообщества, для которого украинское государство стало источником бесконечных проблем и напряженности», — написал глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля украинские нацисты нанесли удар из американских РСЗО HIMARS по городу Новая Каховка. В результате есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.