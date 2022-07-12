Москва, , 10:41 — REGNUM В ходе торгов на Московской бирже курсы евро и доллара США по отношению к российскому рублю сравнялись. Это 12 июля следует из данных торгов.

Доллар — евро

По информации на 10:20 мск, за один евро и американский доллар давали примерно по 59,3 рубля, чего не было с 2022 года.

При этом во время торгов курс валюты Евросоюза даже несколько раз опускался ниже доллара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что на сегодняшний день закупка долларов и евро невозможна, и в перспективе данная ситуация не изменится.