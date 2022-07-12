Сеул, 12 июля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи приняло решение направить на похороны экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ делегацию более высокого уровня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на источник в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Если раньше аналогичные делегации возглавляли министр иностранных дел или посол Южной Кореи в Японии, то в этот раз делегацию возглавит премьер-министр страны Хан Док Су.

В состав делегации так же войдут: вице-спикер Национального собрания Чон Чжин Сок и депутаты парламента.

Напомним, что 11 июля поминальный алтарь, который был установлен в посольстве Японии в Сеуле, посетили глава МИД Южной Кореи Пак Чин и спикер Национального собрания Ким Чжин Пхё.