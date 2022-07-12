Нижний Тагил, Свердловская область, 12 июля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области на станции Сан-Донато похитили 974 литра дизельного топлива. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Уральскому ФО.

Заправка топливом

У двоих подозреваемых обнаружили 14 канистр. Задержанные ранее работали на железной дороге. Установлено, что 10 июня они договорились совершить кражу и успешно выполнили задуманное. Но в итоге полицейские их поймали.

Сейчас в отношении этих граждан завели уголовное дело по факту кражи. Проводится расследование.