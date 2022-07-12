Москва, , 10:02 — REGNUM Государства ЕС замерли из-за отключения Россией «Северного потока». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал призывы французских властей быть готовыми к полному прекращению поставок российского газа.

Газ Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Этот вопрос остро обсуждается всеми странами ЕС уже больше двух месяцев, и похоже, что списки французских компаний, которые сильно зависимы от природного газа, сформированы и такой длины, что определить приоритет все сложнее и сложнее, — сказал Тимофеев. — Даже внимательное изучение деятельность каждой компании показывает, что принимать решение о сокращении потребления энергии дается очень сложно. Пока очевидный лидер в топе — это крупный производитель стройматериалов, компания Saint-Gobain. Страны ЕС замерли в ожидании, что Россия отключит «Северный поток» до установки оборудования Simens».

Как отметил эксперт, французские компании созависимы от действий других стран ЕС и потому начали страховаться и переходить на мазут.

«Цена на него вырастет, а ситуация с газом так и остаётся подвешенной», — подытожил Тимофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Германии растет вероятность роста безработицы из-за сокращения поставок газа из России.

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