Москва, , 09:37 — REGNUM Законопроект, предполагающий освобождение от уплаты НДФЛ при продаже единственного жилья, разработали депутаты фракции ЛДПР.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Льгота предоставляется при выполнении ряда условий: новое жилье приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором была заключена сделка по продаже старого жилья. Кроме того, кадастровая стоимость старого жилья должна быть ниже, чем стоимость нового, и не превышать 50 млн рублей, пишут «Известия».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас не нужно платить налог, если объект недвижимости находится три года в собственности и при этом он унаследован или передан по договору дарения от члена семьи или близкого родственника; приватизирован; получен по договору пожизненного содержания с иждивением; является единственным жильем.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, освобождающий от НДФЛ сделки по продаже полученной в наследство недвижимости. Поправками в Налоговый кодекс предлагается установить, что доход от продажи объекта недвижимого имущества освобождается от налогообложения независимо от срока нахождения в собственности налогоплательщика продаваемого объекта недвижимости при условии, что его кадастровая стоимость не превышает 20 млн рублей.

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