Москва, 12 июля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Косметическая сеть Lush из Великобритании собирается закрыть все свои оставшиеся магазины в России, оставив на время только интернет-магазин для распродажи своих складских запасов. Об этом 12 июля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на консультантов рынка торговой недвижимости.

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Отмечается, что близкий к компании источник уточнил, что она вынуждена принять такое решение из-за того, что нес могла организовать поставки в Россию даже по параллельному импорту, так как владелец этого бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами.

Также он указал, что офис в Великобритании остановил работу с партнёром в России ещё в марте 2022 года и последняя закупленная партия косметики застряла из-за антироссийских санкций в Риге.

Напомним, британская косметическая сеть Lush объявила о приостановке поставок на российской рынок своей продукции ещё в марте текущего года.